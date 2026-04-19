Белорусский политический аналитик и консультант Вадим Можейко объяснил 24 Каналу, что Украина дала четко понять, что в случае эскалации ответ будет немедленным.

Почему до сих пор остается риск эскалации со стороны Беларуси?

Темпы строительства могут варьироваться, но сам факт его существования – тактический сигнал, который нельзя игнорировать. По словам аналитика, пока Лукашенко у власти, белорусская территория фактически является российской. Оттуда регулярно летят "Шахеды" по Украине и существует постоянная угроза сухопутных провокаций.

Угроза не зависит от того, активный Лукашенко сегодня или пассивный – она постоянная. Но сейчас, в комплексе с другими факторами – территориальными претензиями и заявлениями о мобилизационной готовности страны – это может свидетельствовать о реальной подготовке к военной эскалации,

– сказал Можейко.

Образ Лукашенко как "защитника Беларуси от войны" – это манипуляция, нет никаких доказательств того, что он действительно сопротивлялся Путину. Он ведет себя как типичный авторитарный лидер, который говорит – "если не я, будет хуже" – как это недавно делал Виктор Орбан в Венгрии. Лукашенко просто продает белорусскому обществу миф о себе как единственную альтернативу войне.

"Белорусское общество – и проевропейская, и пророссийская его часть – однозначно не поддерживает участие страны в войне. Но Лукашенко понимает, что если Россия решит использовать территорию для новой агрессии, он не сможет это остановить – а само использование территории уже является втягиванием в войну", – объяснил Можейко.

Однако Киев четко предупредил, что любые атаки с территории Беларуси получат немедленный ответ, а ответственность ляжет на режим Лукашенко.

Расширение фронта – ужасный сценарий для Украины и Беларуси, но выгодный для России. Но Украина с 2022 года активно мониторит северную границу. Надеюсь, что до этого не дойдет, но риск пока никуда не исчезнет,

– подчеркнул эксперт.

