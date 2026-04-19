Білоруський політичний аналітик і консультант Вадим Можейко пояснив 24 Каналу, що Україна дала чітко зрозуміти, що у випадку ескалації відповідь буде негайною.

Чому досі залишається ризик ескалації зі сторони Білорусі?

Темпи будівництва можуть варіюватися, але сам факт його існування – тактичний сигнал, який не можна ігнорувати. За словами аналітика, поки Лукашенко при владі, білоруська територія фактично є російською. Звідти регулярно летять "Шахеди" по Україні та існує постійна загроза сухопутних провокацій.

Загроза не залежить від того, активний Лукашенко сьогодні чи пасивний – вона постійна. Але зараз, в комплексі з іншими факторами – територіальними претензіями та заявами про мобілізаційну готовність країни – це може свідчити про реальну підготовку до військової ескалації,

– сказав Можейко.

Образ Лукашенка як "захисника Білорусі від війни" – це маніпуляція, немає жодних доказів того, що він справді чинив опір Путіну. Він поводиться як типовий авторитарний лідер, який каже – "якщо не я, буде гірше" – як це недавно робив Віктор Орбан в Угорщині. Лукашенко просто продає білоруському суспільству міф про себе як єдину альтернативу війні.

"Білоруське суспільство – і проєвропейська, і проросійська його частина – однозначно не підтримує участь країни у війні. Але Лукашенко розуміє, що якщо Росія вирішить використати територію для нової агресії, він не зможе це зупинити – а саме використання території вже є втягуванням у війну", – пояснив Можейко.

Проте Київ чітко попередив, що будь-які атаки з території Білорусі отримають негайну відповідь, а відповідальність ляже на режим Лукашенка.

Розширення фронту – жахливий сценарій для України та Білорусі, але вигідний для Росії. Але Україна з 2022 року активно моніторить північний кордон. Сподіваюся, що до цього не дійде, але ризик поки нікуди не зникне,

– наголосив експерт.

Що відомо про загрозу наступу з Білорусі?