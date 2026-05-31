Лукашенко прокоментував поїздку Тихановської до України для росЗМІ. Він заявив, що нібито радий тому, що Володимир Зеленський запросив білоруських опозиціонерів до Києва.

Як Лукашенко сприйняв візит Тихановської до Києва?

Диктатор заявив, що не вважає білоруську опозицію справжньою опозицією, а називає її "бандитами".

За його словами, опозиційні сили нібито сподіваються підготувати в Україні бойовиків із білорусів, українців, поляків та литовців, які в майбутньому могли б захопити якийсь районний центр у Білорусі.

Добре, що вони подивилися на нашу так звану опозицію. Це ніяка не опозиція. Це бандити. Вони розраховують, що там вони підготують бойовиків з-поміж білорусів, українців, поляків, литовців, і ті захоплять якийсь районний центр,

– сказав Лукашенко.

Окрім того, самопроголошений президент попередив, що якщо на територію Білорусі буде здійснено військовий напад, це може суттєво змінити характер війни в Україні.

Також Лукашенко відреагував на заяви президента Зеленського про намір Білорусі вступити у війну проти України.

Диктатор цинічно зазначив, що він розуміє українського лідера, який перебуває під величезним тиском. Політик натякнув, що Зеленський нібито вживає наркотичні речовини, а тому робить подібні зави.

"Мені його просто шкода. Тому я мовчу. Не дай боже, потрапити у таку ситуацію", – сказав він.

