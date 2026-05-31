Лукашенко прокомментировал поездку Тихановской в Украину для росСМИ. Он заявил, что якобы рад тому, что Владимир Зеленский пригласил белорусских оппозиционеров в Киев.
Смотрите также Макрон спросил Лукашенко, будет ли наступление из Беларуси: что ответил диктатор
Как Лукашенко воспринял визит Тихановской в Киев?
Диктатор заявил, что не считает белорусскую оппозицию настоящей оппозицией, а называет ее "бандитами".
По его словам, оппозиционные силы якобы надеются подготовить в Украине боевиков из белорусов, украинцев, поляков и литовцев, которые в будущем могли бы захватить какой-то районный центр в Беларуси.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Хорошо, что они посмотрели на нашу так называемую оппозицию. Это никакая не оппозиция. Это бандиты. Они рассчитывают, что там они подготовят боевиков из числа белорусов, украинцев, поляков, литовцев, и те захватят какой-то районный центр,
– сказал Лукашенко.
Кроме того, самопровозглашенный президент предупредил, что если на территорию Беларуси будет осуществлено военное нападение, это может существенно изменить характер войны в Украине.
Также Лукашенко отреагировал на заявления президента Зеленского о намерении Беларуси вступить в войну против Украины.
Диктатор цинично отметил, что он понимает украинского лидера, который находится под огромным давлением. Политик намекнул, что Зеленский якобы употребляет наркотические вещества, а потому делает подобные зави.
"Мне его просто жалко. Поэтому я молчу. Не дай бог, попасть в такую ситуацию", – сказал он.
Что наговорил Лукашенко: смотрите видео