Лукашенко прокомментировал поездку Тихановской в Украину для росСМИ. Он заявил, что якобы рад тому, что Владимир Зеленский пригласил белорусских оппозиционеров в Киев.

Как Лукашенко воспринял визит Тихановской в Киев?

Диктатор заявил, что не считает белорусскую оппозицию настоящей оппозицией, а называет ее "бандитами".

По его словам, оппозиционные силы якобы надеются подготовить в Украине боевиков из белорусов, украинцев, поляков и литовцев, которые в будущем могли бы захватить какой-то районный центр в Беларуси.

Хорошо, что они посмотрели на нашу так называемую оппозицию. Это никакая не оппозиция. Это бандиты. Они рассчитывают, что там они подготовят боевиков из числа белорусов, украинцев, поляков, литовцев, и те захватят какой-то районный центр,

– сказал Лукашенко.

Кроме того, самопровозглашенный президент предупредил, что если на территорию Беларуси будет осуществлено военное нападение, это может существенно изменить характер войны в Украине.

Также Лукашенко отреагировал на заявления президента Зеленского о намерении Беларуси вступить в войну против Украины.

Диктатор цинично отметил, что он понимает украинского лидера, который находится под огромным давлением. Политик намекнул, что Зеленский якобы употребляет наркотические вещества, а потому делает подобные зави.

"Мне его просто жалко. Поэтому я молчу. Не дай бог, попасть в такую ситуацию", – сказал он.

