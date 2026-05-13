Журналіст, аналітик-міжнародник Олександр Демченко пояснив у розмові з 24 Каналом, на кого розраховані заяви з Мінська. Він зазначив, які справжні відносини Олександра Лукашенка з Володимиром Путіним і чому йому потрібний захист США.

До теми У мережі нагнітають через мобілізацію офіцерів у Білорусі: чи справді є загроза

Чому Лукашенко заговорив про можливу війну?

Демченко зазначив, що Лукашенко усвідомлює, що його може спіткати доля Ніколаса Мадуро чи Алі Хаменеї. При цьому він розуміє, що Дональд Трамп не буде його прибирати, так само як і європейці.

Лукашенко чудово знає, що єдина людина, яка його планує зняти і позбутися – це Путін,

– наголосив він.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Очільник Кремля сьогодні перебуває в одній з найслабших позицій з того часу, коли вчинив свій заколот Євген Пригожин. І на тлі цього позиції Лукашенка посилилися. Це означає, за словами журналіста, що він не поспішатиме з участю у путінській кампанії проти України чи країн Балтії. Він відсуває від себе цю перспективу.

Варто знати. Олександр Лукашенко під час доповіді білоруського міністра оборони Віктора Хреніна оголосив про точкову мобілізацію, яку мають провести у Білорусі. Також він сказав, що продовжаться підготування білоруського війська до війни і не виключив "наземну операцію".



Він пояснив, що Білорусь замість епізодичних великих навчань запроваджуватиме ротаційну систему, коли різні військові частини призиватимуться на військові збори для проходження бойової підготовки, а потім повертатимуться до місць постійної дислокації. Лукашенко вважає, що завдяки такій системі білоруська армію перебуватиме у постійній бойовій готовності без оголошення повномасштабної мобілізації.

Водночас Білорусь залежить фінансово від Росії. Тому Лукашенку доводиться демонструвати якусь "картинку". Ось він і розповідає, на думку Демченка, про підготовку до війни.

"Це наразі гра для Путіна. Однак вона не означає, що Путін не хоче отримати у Білорусі плацдарм для початку наступу на Україну чи країни Балтії. Проте на сьогодні Лукашенко має перепочинок", – зауважив аналітик-міжнародник.

Зверніть увагу! Військовий експерт Владислав Селезньов припустив, що наступу з боку Білорусі не буде. Він зробив такий висновок із заяв Лукашенка і активності білоруського війська біля українського кордону. Селезньов впевнений, що самопроголошений президент Білорусі наголошував на готовності його армії до імовірної загрози. Однак про участь білоруської армії у війні на боці Росії не йшлося.

Проте його давній конфлікт з Путіним не вичерпаний. Лукашенко хотів бути президентом Росії після Бориса Єльцина. І Путін про це знає.

Вони ненавидять один одного, але змушені терпіти. Лукашенко наразі крутиться, але Путін рятувати його не буде. Тому глава Білорусі заграє з американцями. Йому потрібні гарантії та поле для маневру, щоб Путін не міг на нього тиснути,

– відзначив Олександр Демченко.

Водночас за його словами, у США розуміють, що Лукашенко та Білорусь є важливими елементами у цій грі. І вони намагаються нівелювати цю карту в руках Путіна. Наразі у них це виходить.

Що відбувається на біля українсько-білоруського кордону?

Білорусь проводить певні приготування біля кордону з Україною. Зокрема будуються траси не для цивільних маршрутів, формуються полігони для розташування нових військових підрозділів, розбудовується оборонна лінія вздовж кордону.

Крім того, оновлена військова доктрина Білорусі дозволяє їй здійснювати "превентивні" удари по інших державах і спрямовувати армію за межі країни.

На думку заступника керівника Перехідного Кабінету Білорусі Павла Латушка, загроза для України з боку Білорусі існує. Проте на сьогодні на білоруській території немає російських військових у такій кількості, щоб вони могли піти у наступ. Коли ж у Білорусі будуть регулярні збройні сили Росії, тоді загроза буде цілком реальною.

Також виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло зазначив, що у разі, якщо Лукашенко здійснить провокацію щодо України, то отримає у відповідь атаки на свої НПЗ. Це стане відчутним ударом по економіці Білорусі.