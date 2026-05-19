Про це 24 Каналу розповів тимчасовий виконувач обов'язків командира батальйону "Сила Свободи" 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко, зазначивши, що у весняно-літній період росіяни починають просуватись дрібними штурмовими групами. Однак будь-які плани противника завершуються провалом та шаленими втратами.

Дивіться також Загроза реальна, – у ДПСУ оцінили ситуацію у Білорусі на кордоні з Україною

Якою є шокуюча тактика ворога на фронті?

За словами військового, в кінці 2023 року ворог намагався просуватись конвеєрними атаками – великими колонами. Водночас зараз росіяни відправляють в штурми "одноразових" військових.

Окупанти зробили висновки. На жаль, вони вчаться на своїх помилках. Десь переймають технології, десь – свій досвід. Зараз відправляють групи, які від нори до нори, від бліндажа до укриття пробують просочуватись,

– пояснив він.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Однак в межах кілзони, яка постійно розширюється, Сили оборони помічають і знищують противника. Відповідно, ми бачимо статистику втрат російської армії.

Назаренко зазначив, що кожного дня ворог втрачає більше, ніж може собі дозволити мобілізувати людського ресурсу. Однак не варто забувати, що Росія має велику кількість резервів.

Зверніть увагу! Заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса повідомив, що зараз росіянам важко провести наступальну операцію у класичному розумінні. Адже механізовані штурми та прориви зараз не працюють.

Військовий про шокуючу тактику ворога на фронті: дивіться відео

Військовий також зазначив, що тактика штурмів супроводжується постійним артилерійським вогнем. Ворог використовує гармати для бомбардування посадок, сіл, міст і окремих будівель. Крім цього, окупанти постійно запускають ударні безпілотники (від найменших FPV-дронів до "Шахедів"), КАБи, ФАБи та ракетні системи залпового вогню.

Росіяни намагаються кількість реалізувати в якість, що їм не вдається. Єдине, що у росіян виходить – це реалізувати кількість у вигляді своїх втрат. Чим більшу кількість (військових, – 24 Канал) вони посилають, тим більше вони зазнають втрат,

– наголосив Назаренко.

Він додав, що на ситуацію на фронті також впливає зміна погодних умов, тобто потепління. Якщо взимку росіяни пересувались у тепловізійних плащах і мали проблеми з побутом на позиціях, зараз вони пробуватимуть просуватись під прикриттям "зеленки".

Це частково обмежує видимість для ЗСУ, але українські дрони продовжують полювати за окупантами, як би вони не намагались маскуватись.

Важливо! Закликаємо долучитись до збору бригади "Рубіж" на наземний дрон для медичної евакуації. Задонатити можна за посиланням. Кожна гривня важлива!

Невдачі ворога на фронті: останні новини

У Запорізькій області в районі Степногірська спецпризначенці підрозділу "Артан" провели успішні штурмові дії. Внаслідок цього плани ворога щодо окупації населеного пункту провалились.

Ба більше, українські військові здійснили успішні контратаки на півночі Харківщини та в районі Добропілля. Також росіяни не змогли повернути позиції, втрачені раніше на Олександрівському напрямку.

Крім того, ворог вже рік намагається захопити невеликий населений пункт Мала Токмачка, розташоване на автомобільній трасі з окупованих Пологів до Оріхового. Ворог звітує про окупацію цього села, але насправді ніколи не заходили дальше, ніж його околиці.