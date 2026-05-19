Про це повідомили в Генштабі. Там виклали актуальну статистику ворожих втрат.

Скільки росіян загинуло сьогодні?

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.26 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 351 150 (+1 140) осіб

танків – 11 940 (+1)

бойових броньованих машин – 24 584 (+1)

артилерійських систем – 42 340 (+78)

РСЗВ – 1 792 (+0)

засоби ППО – 1 386 (+0)

літаків – 436 (+0)

гелікоптерів – 353 (+0)

наземні робототехнічні комплекси – 1 426 (+11)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 299 199 (+2 142)

крилаті ракети – 4 632 (+4)

кораблі / катери – 33 (+0)

підводні човни – 2 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 97 600 (+262)

спеціальна техніка – 4 202 (+2)



Втрати росіян на сьогодні / Інфографіка Генштабу

На фронті виживають лише 10 відсотків росіян: історія окупанта

20-річний російський полонений Дмитро Брюховських підписав контракт із окупаційною армією. Він сподівався заробити, адже мав проблеми з грошима. Та розраховував служити в тилу – так було вказано в оголошенні. Натомість після 10 днів підготовки його кинули на бойове завдання.

З їхнього підрозділу лише він і ще один солдат змогли досягти пункту призначення. 12 людей загинули, троє були поранені. За словами Дмитра, на фронті зі 100 відсотків росіян виживає лише 10. Про це він розповів проєкту "Наш виход".

Наскільки втрати Росії впливають на її можливість вести війну?

Заступник глави Офісу Президента Павло Паліса 18 травня розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу: класичні наступальні дії, як-от механізовані штурми, більше не працюють. Україна перехопила ініціативу завдяки дронам. Окупанти десь просуваються, але ціною дуже великих втрат.

За перший квартал на деяких напрямках росіяни збільшили втрати за окупований квадратний кілометр удвічі в порівнянні з минулим роком. На певних ділянках навіть більше ніж удвічі,

– сказав посадовець.

Видання The Economist 17 травня написало, що Росія втрачає позиції в Україні вперше з 2023 року. Військовий моніторинг цього ЗМІ подає такі дані: близько 3 відсотки чоловічого населення Росії до війни призовного віку було вбито або поранено.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан сказав 24 Каналу, що значною мірою великий наступ Росії вдалося зупинити. Сили оборони не тільки "перемелюють" окупантів, які йдуть у наступ на фронті, але й знищують російські тили далекобійною зброєю. Якщо Україна і надалі знищуватиме спроможності Москви вести війну, у Кремля не буде шансу перемогти.