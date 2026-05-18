Є кілька факторів, які вплинули на зміни на фронті. Детальніше про них 24 Каналу розповів заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса, зауваживши, що зараз Україні вдається перехоплювати ініціативу.

Що зламало ситуацію на полі бою?

У квітні 2026 року українські військові вперше за довгий час звільнили більше територій, ніж Росія змогла захопити. Один із факторів, який цьому сприяв, це перевага у безпілотниках.

На мою думку, зараз ситуація на полі бою дає підстави для обережного оптимізму. Зараз умови поля бою такі, що надзвичайно важко провести наступальну операцію у класичному розумінні. Дрони "рулять" полем бою. Механізовані штурми та прориви, ті, які ми свого часу вивчали за класичною військовою наукою, зараз не працюють,

– пояснив Павло Паліса.

За словами бригадного генерала, домінація дронами дає Україні можливості реалізувати свою перевагу і на землі. Наразі можна обережно стверджувати, що в українських військових є тенденція до перехоплення ініціативи.

Водночас варто додати, що тактично росіяни на певних напрямках все ж мають незначні успіхи. Та даються вони їм ціною дуже великих втрат.

За перший квартал на деяких напрямках росіяни збільшили втрати за окупований квадратний кілометр удвічі в порівнянні з минулим роком. На певних ділянках навіть більше ніж удвічі,

– повідомив бригадний генерал.

Такі вражаючі показники доводять ефективність українських бійців. Зараз, за словами Паліси, на багатьох рівнях – батальйон, бригада, армійський корпус – є чітке розуміння, як досягнути потрібного результату, і до цього впевнено рухаються.

На яких ділянках фронту в України є успіхи?