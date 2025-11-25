Що відомо про нову програму для оборони ЄС?

Європейський парламент схвалив схему фінансування оборонних інвестицій у розмірі 1,5 мільярда євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Європейська програма оборонної промисловості (EDIP) має на меті посилити обороноздатність континенту та оптимізувати виробництво. Це стало частиною ширшої програми переозброєння Європи, спричиненої побоюванням щодо Росії після її вторгнення в Україну у 2022 році.

Для забезпечення фінансування за цією схемою, яка діє до 2027 року, щонайменше 65% вартості компонентів оборонної продукції повинні походити з ЄС або країн-партнерів. Загалом EDIP буде використано для:

зміцнення оборонної промисловості ЄС;

стимулювання спільних закупівель та виробництва;

збільшення підтримки України з боку ЄС.

Уряди довго сперечалися щодо права на участь та інших питань, пов'язаних з EDIP. Франція наполягала на суворих правилах "купуй європейське" для стимулювання європейської промисловості. А такі країни, як Нідерланди, виступали за більшу гнучкість у купівлі зброї у США, Великій Британії та інших країн.

EDIP уперше створює Інструмент підтримки України, який має заохочувати держави-члени до співпраці з українськими виробниками, спільного планування оборони та закупівель оборонної продукції в Україні.

Зауважте! Програма має бюджет 1,5 мільярди євро на період 2025 – 2027 роки. З них 300 мільйонів євро передбачено для підтримки оборонної промисловості України.

Що відомо про оборонну промисловість України?