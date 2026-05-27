Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух собеседников, ознакомленных с этим вопросом.

К чему готовятся в НАТО?

По данным издания, сейчас силы НАТО в Эстонии, Литве и Латвии, а также в северной части Польши подчиняются единому многонациональному штабу в городе Щецин, что свидетельствует о стратегической важности стран Балтии.

Впрочем, запланированные изменения также предусматривают создание дополнительного командного уровня. Например, выделение отдельного корпуса для региона позволит альянсу быстрее разворачивать значительные военные силы, предотвратив уязвимости.

Агентство объясняет, что армейский корпус в полном составе обычно насчитывает от 40 до 60 тысяч военнослужащих и координирует работу нескольких дивизий. В мирный период такая структура выполняет роль базового командного центра для оперативного развертывания специализированных подразделений.

По словам собеседников, Германия и Нидерланды при координации с НАТО согласовали использование общего корпуса, расположенного в Мюнстере, для обороны Латвии и Эстонии, по этому поводу сейчас продолжаются обсуждения.

Союзники работают над уточнением структуры будущей группировки и необходимого состава подразделений. В то же время страны Альянса, согласно обнародованной информации, должны усилить свои возможности в ключевых сферах.

В частности, это касается возможностей в артиллерии, противовоздушной обороне, а также инженерном и медицинском обеспечении. В НАТО считают, что это позволит быстрее реагировать на потенциальные угрозы на восточном фланге.

Какова причина подобной активизации?

Европа начала брать на себя больше ответственности за собственную безопасность на фоне жесткой критики со стороны президента США Дональда Трампа, который недавно обвинил союзников по НАТО в недостаточной поддержке войны с Ираном.

Также, как напоминает агентство, недавно он объявил о намерении вывести 5 тысяч американских военнослужащих из Германии. Впрочем, сроков запуска вышеупомянутой структуры и ее окончательный состав пока не определили.

Министерства обороны Германии и Нидерландов пока отказались предоставлять дополнительные подробности по этому поводу журналистам. В свою очередь в НАТО заявили, что предоставят дополнительные комментарии по этому поводу позже.

Представители НАТО годами предупреждали о растущей угрозе со стороны России, которая, по их словам, потенциально может осуществить масштабное нападение на территорию союзников уже в 2029 году,

– говорится в статье.

Что происходит в НАТО?

The Economist сообщало, что нынешнее руководство НАТО избегает обсуждения возможного выхода США из Альянса или резкого сокращения их участия даже несмотря на растущие сомнения относительно стабильности трансатлантических гарантий.

Politico сообщало, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте придумал новый план, как заставить Дональда Трампа не отворачиваться от Альянса. Он, в частности, предусматривает оборонные соглашения, выгодные для американской стороны.