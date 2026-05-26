Об этом узнало Politico.

Смотрите также "Шахеды" планово запустят над одной из стран НАТО для испытаний

Страны Балтии хотят построить укрытие

Издание пообщалось с руководителем одной из ведущих групп оборонной промышленности Украины Игорем Федирко. По его словам, страны Балтии в последнее время обращались к украинским оборонным компаниям и экспертам по вопросам защиты гражданского населения. Они могли обсуждать строительство и закупку бомбоубежищ на фоне роста угрозы агрессии со стороны России.

Интерес к украинскому опыту усилила тревога, растущая на восточном фланге НАТО относительно масштабов атак дронами России по Украине. Там опасаются и того, что ограниченное вторжение или атака на другие страны поглотит территории или сразу же разрушит оборону.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Как отмечает Федирко, Россия уже запускает по Украине 700 – 800 дронов за ночь, а для стран Балтии с их меньшей территорией – "это будет катастрофой".

В то же время издание пообщалось с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром. Он утверждает, что его страна давно готова к возможным российским атакам и имеет опыт защиты населения.

В МИД Литвы признали, что украинский опыт является очень ценным для усиления систем защиты гражданского населения и передал практические знания, чтобы улучшить устойчивость. Однако там нет информации об обсуждении бомбоубежищ с Украиной.

Переговоры по строительству укрытий с правительствами балтийских стран подтвердила изданию и украинская компания "Метинвест". Его генеральный директор отметил, что "бомбоубежище может построить каждый, но ценным является тактические знания".

Опасения европейцев отразилось также на рынке недвижимости, отмечает издание. В частности, в литовской столице Вильнюс после начала полномасштабной войны в Украине стали активно продвигать подвальные и укрепленные подземные помещения как потенциальные укрытия.

Поскольку производство беспилотников в России резко растет, а европейские разведывательные службы предупреждают, что Москва может представлять прямую военную угрозу для НАТО в течение нескольких лет, правительства стран на восточном краю альянса спешат внедрять украинский опыт,

– говорится в материале.

Украинский собеседник заверил, что Украина готова помогать партнерам, учитывая свой опыт в этом вопросе.

Напомним, Литва предупреждала жителей Каунасского района о возможном появлении беспилотников, в частности типа "Шахед", в небе над регионом. Дело в том, что страна планировала проверить и оценить эффективность мониторинга низкого воздушного пространства и обнаружения дронов.

Местных призвали не волноваться, поскольку полеты являются запланированными и не представляют угрозы.