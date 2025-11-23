Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.

Что известно о протесте в Вашингтоне?

Участники протеста вышли с плакатами "Трамп должен уйти сейчас", "Ты или защищаешь Америку или Трампа – не можешь делать и то, и то", "Импичмент для их задниц! Держи линию!" и "Трамп только что продал Украину".

Протест в Вашингтоне / Фото Суспильного

Протестующий Гарри Раш рассказал, что вышел на протест из-за того, что в оппозиции ко всему, что делает Дональд Трамп.

Особенно я возмущен тем, что он дает Украине дедлайн для подписания того, что он называет "соглашение". Это не "соглашение", это капитуляция Путину. Это отвратительно, что он просит украинцев подписать соглашение, к разработке которого не приложились ни они, ни европейские союзники,

– говорит участник протеста.

Он считает, что таким образом Дональд Трамп пытается восстановить собственное величие. "Я солидарен с Украиной и жду дня, когда вы вытолкнете Россию из своей страны", – добавил Гарри Раш.

Другой американец, по имени Джереми заявил, что выйти на протест его заставила тема импичмента Трампа. Он добавил, что не поддерживает мирный план президента США.

Что известно о новом мирном плане Трампа?