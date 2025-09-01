Про це пише 24 Канал із посиланням на ntv.

Дивіться також Навчання Росії та Білорусі "Запад-2025": чи наважиться Путін атакувати НАТО і до чого тут ядерка

Що в Німеччині кажуть про загрозу з боку Росії?

Начальник Бундесверу Карстен Броєр згадав про спільне навчання збройних сил Росії та Білорусі "Захід 2025" під час розмови з журналістами Reuters у Берліні.

Ми не маємо жодних ознак того, що під прикриттям навчань готуються напади. Але ми будемо насторожі – не лише німецькі збройні сили, але й НАТО,

– зазначив генерал.

Карстен Броєр не очікує російських нападів на територію НАТО під прикриттям московських навчань "Захід", які розпочнуться у вересні 2025 року.

Що відомо про навчання "Захід 2025"?