Про це пише 24 Канал із посиланням на ntv.
Дивіться також Навчання Росії та Білорусі "Запад-2025": чи наважиться Путін атакувати НАТО і до чого тут ядерка
Що в Німеччині кажуть про загрозу з боку Росії?
Начальник Бундесверу Карстен Броєр згадав про спільне навчання збройних сил Росії та Білорусі "Захід 2025" під час розмови з журналістами Reuters у Берліні.
Ми не маємо жодних ознак того, що під прикриттям навчань готуються напади. Але ми будемо насторожі – не лише німецькі збройні сили, але й НАТО,
– зазначив генерал.
Карстен Броєр не очікує російських нападів на територію НАТО під прикриттям московських навчань "Захід", які розпочнуться у вересні 2025 року.
Що відомо про навчання "Захід 2025"?
Нагадаємо, що в серпні до Білорусі прибув перший ешелон із військовими та технікою Кремля.
У Міноборони Білорусі заявляли, що "Захід 2025" є основним етапом спільної підготовки армій Росії та Білорусі цього року, а саме навчання пройде у вересні.
Речник ДПСУ Андрій Демченко зазначав, що загроза на кордоні України та Білорусі буде зростати з наближенням навчань за участю Росії.