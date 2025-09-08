Сейчас на территории Беларуси не наблюдается формирования военных группировок, которые могли бы угрожать Украине. Об этом в телеэфире заявил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает 24 Канал.
Смотрите также Польша просит своих граждан немедленно покинуть Беларусь: что предшествовало
Есть ли угроза со стороны Беларуси?
По словам Демченко, известно, что Россия не планирует привлекать большого количества своих военных в учениях на территории Беларуси.
В то же время представитель ГПСУ подчеркнул, что угроза провокаций во время активной фазы военных учений сохраняется. Пограничники внимательно будут отслеживать ситуацию на границе.
Что известно об учениях "Запад-2025"?
- Начальник Бундесвера Карстен Бройер заявил, что нет признаков подготовки российского нападения на НАТО во время учений "Запад 2025". Бройер отметил, что немецкие вооруженные силы и НАТО будут оставаться настороже, хотя не ожидают агрессии.
- На учениях ОДКБ в Беларуси, которые стартовали 31 августа 2025 года, отрабатывали планирование применения ядерного оружия, с участием более 2000 военных из нескольких стран. Глава белорусского Генштаба заявил, что учения перенесли вглубь страны, чтобы избежать обвинений в провокациях.
- Кирилл Буданов предупредил, что российско-белорусские учения "Запад-2025" будут сопровождаться бешеной волной информационного обострения, в частности, российские вбросы будут составлять 90% от общей информации.