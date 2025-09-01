Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DW.
Что известно о новых учениях в Беларуси?
Так, в нынешних учениях ОДКБ участвуют более 2000 военных из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Всего будет задействовано 450 единиц вооружения и техники, в том числе девять самолетов и вертолетов.
Глава белорусского Генштаба Павел Муравейко заявил, что учения перенесли вглубь страны, чтобы "предотвратить обвинения в провокациях".
Мы сознательно отодвинули учения от западных и южных границ, чтобы нас не обвиняли в различных инсинуациях и возможных провокациях,
– указал он.
Муравейко указал, что в рамках маневров будет отработано планирование применения ядерного оружия.
"Нельзя применять то, что, скажем так, несет угрозу всему миру, общей безопасности. А как это планировать – будем учиться", – сказал тот.
Вскоре в Беларуси стартуют учения "Запад-2025"
С 12 по 16 сентября 2025 года в Беларуси состоятся совместные с Россией стратегические учения "Запад-2025".
По данным разведки Литвы, в целом в учениях примут участие до 30 тысяч белорусских и российских военнослужащих. Причем в самой Беларуси будет всего 8 тысяч, из которых только 2 тысячи – солдаты России.
13 августа 2025 года белорусский министр обороны Хренин заявил, что во время учений "Запад-2025" будут запланированы тестовые пуски ракет "Орешник" и отработка использования ядерного оружия.
ГУР считает, что на фоне российско-белорусских учений будет происходить бешеная волна информационного обострения. Украинцам стоит готовиться к вбросам с российской стороны.