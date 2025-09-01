Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DW.
Що відомо про нові навчання у Білорусі?
Так, у цьогорічних навчаннях ОДКБ беруть участь понад 2000 військових з Білорусі, Росії, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану. Загалом буде задіяно 450 одиниць озброєння та техніки, у тому числі дев’ять літаків та гелікоптерів.
Голова білоруського Генштабу Павло Муравейко заявив, що навчання перенесли вглиб країни, аби "запобігти звинуваченням у провокаціях".
Ми свідомо відсунули вчення від західних та південних кордонів, щоб нас не звинувачували у різноманітних інсинуаціях та можливих провокаціях,
– вказав він.
Муравейко вказав, що у рамках маневрів буде відпрацьовано планування застосування ядерної зброї.
"Не можна застосовувати те, що, скажімо так, несе загрозу всьому світу, загальній безпеці. А як це планувати – вчитимемося", – сказав той.
Невдовзі у Білорусі стартують навчання "Захід-2025"
З 12 по 16 вересня 2025 року у Білорусі відбудуться спільні з Росією стратегічні навчання "Захід-2025".
За данними розвідки Литви, загалом у навчаннях візьмуть участь до 30 тисяч білоруських і російських військовослужбовців. Причому в самій Білорусі буде всього 8 тисяч, з яких лише 2 тисячі – солдати Росії.
13 серпня 2025 року білоруський міністр оборони Хрєнін заявив, що під час навчань "Захід-2025" будуть заплановані тестові пуски ракет "Орєшнік" і відпрацювання використання ядерної зброї.
ГУР вважає, що на тлі російсько-білоруських навчань відбуватиметься шалена хвиля інформаційного загострення. Українцям варто готуватися до вкидів з російської сторони.