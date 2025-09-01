Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DW.

Що відомо про нові навчання у Білорусі?

Так, у цьогорічних навчаннях ОДКБ беруть участь понад 2000 військових з Білорусі, Росії, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану. Загалом буде задіяно 450 одиниць озброєння та техніки, у тому числі дев’ять літаків та гелікоптерів.

Голова білоруського Генштабу Павло Муравейко заявив, що навчання перенесли вглиб країни, аби "запобігти звинуваченням у провокаціях".

Ми свідомо відсунули вчення від західних та південних кордонів, щоб нас не звинувачували у різноманітних інсинуаціях та можливих провокаціях,

– вказав він.

Муравейко вказав, що у рамках маневрів буде відпрацьовано планування застосування ядерної зброї.

"Не можна застосовувати те, що, скажімо так, несе загрозу всьому світу, загальній безпеці. А як це планувати – вчитимемося", – сказав той.

Невдовзі у Білорусі стартують навчання "Захід-2025"