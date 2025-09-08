Наразі на території Білорусі не спостерігається формування військових угруповань, які могли б загрожувати Україні. Про це в телеефірі заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає 24 Канал.
Чи є загроза з боку Білорусі?
За словами Демченка, відомо, що Росія не планує залучати великої кількості своїх військових у навчаннях на території Білорусі.
Водночас речник ДПСУ підкреслив, що загроза провокацій під час активної фази військових навчань зберігається. Прикордонники уважно відстежуватимуть ситуацію на кордоні.
Що відомо про навчання "Захід-2025"?
- Начальник Бундесверу Карстен Бройер заявив, що немає ознак підготовки російського нападу на НАТО під час навчань "Захід 2025". Броєр зазначив, що німецькі збройні сили та НАТО залишатимуться насторожі, хоча не очікують агресії.
- На навчаннях ОДКБ у Білорусі, які стартували 31 серпня 2025 року, відпрацьовували планування застосування ядерної зброї, за участі понад 2000 військових з кількох країн. Голова білоруського Генштабу заявив, що навчання перенесли вглиб країни, щоб уникнути звинувачень у провокаціях.
- Кирило Буданов попередив, що російсько-білоруські навчання "Захід-2025" супроводжуватимуться шаленою хвилею інформаційного загострення, зокрема, російські вкиди складатимуть 90% від загальної інформації.