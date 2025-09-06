Це сталося після того, як у Білорусі затримали католицького монаха. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на RMF FM.

Чому виник конфлікт між Польщею та Білоруссю?

Затриманий монах – громадянин Польщі. Його білоруська влада звинуватила у "шпигунстві" за російсько-білоруськими навчаннями "Захід-2025".

Після інциденту із затриманням монаха МЗС Білорусі навіть викликало польського представника Польщі.

Міністерство закордонних справ категорично не рекомендує подорожувати на територію Білорусі. Польські громадяни можуть там зіткнутися з подіями, які не будуть для них сприятливими. Це не демократична країна, це також не країна, дружня до Республіки Польща,

– на тлі цього заявив Вронський і попросив поставитися до цих попереджень якомога серйозніше.

Наголошується, що евакуація із Білорусі може бути навіть неможлива.

"Якщо ви ввозите на територію Республіки Білорусь ліки, особливо седативні, знеболювальні, психотропні речовини або ліки, що містять стероїди, ви повинні мати дійсний рецепт або медичну довідку, в якій зазначено ліки та їх дозування. Документ має бути перекладений на російську або білоруську мову", – також наголосили у МЗС Польщі.

Речник міністерства додав, що Польща буде підтримувати затриманого монаха.

Цей інцидент у Польщі провокацією та спробою дестабілізації ситуації "як у Польщі, так і зміцнення свого іміджу в Україні".

"Ми не хочемо брати участь у такому театрі", – наголосив Вронський.

"Захід-2025": останні новини