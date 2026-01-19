Что происходит на рынке рапса?

На экспортном направлении в течение прошлой недели существенных изменений цен на рапс не зафиксировано, сообщает 24 Канал со ссылкой на АПК-Информ. В украинских портах культура торговалась в диапазоне 540 – 545 долларов США за тонну на условиях СРТ-порт.

Мировой рынок находился в ожидании итогов торговых переговоров между Китаем и Канадой. По предварительной информации, стороны достигли определенных договоренностей, в частности относительно возможного снижения импортной пошлины на канадскую канолу до 15 процентов с 1 марта текущего года и временного приостановления пошлины на отдельные аграрные товары, в том числе рапсовый шрот.

Это может поддержать рынок канадской канолы, однако сезонное насыщение мирового предложения способно частично нивелировать положительный эффект.

На внутреннем рынке Украины цены спроса на рапс выросли довольно ощутимо. Основным фактором подорожания стало снижение курса гривны к доллару США, при этом наиболее активное повышение цен демонстрировали экспортно ориентированные компании – до 22 600 – 23 700 гривен за тонну на условиях EXW.

