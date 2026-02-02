ЄС може допомогти Україні з експортом в Африку

Африканські країни мають значний потенціал для українського агроекспорту, проте посилення присутності України на цих ринках потребує системної роботи над конкурентоспроможністю. Про це під час форуму заявив генеральний директор "Українського клубу аграрного бізнесу" Олег Хоменко, повідомляє УКАБ.

За його словами, експортна стратегія аграрного бізнесу завжди ґрунтується на прагматичному розрахунку – інвестиції спрямовуються лише туди, де є чітке розуміння ніші та можливого прибутку. Водночас європейський напрямок, який залишається ключовим для України, є серйозним викликом для виробників.

Євроінтеграція, зазначив експерт, передбачає не лише узгодження законодавства, а й глибоку адаптацію виробничих процесів до стандартів Європейського Союзу – від вимог до захисту рослин і добробуту тварин до кліматичних та екологічних норм.

Наразі 55% української агропродукції експортується до Європи, близько 20% – на Близький Схід, і лише 12% припадає на країни Африки. Водночас цей ринок має великий потенціал. Проблема в тому, що там Україна конкурує з Росією, яка заходить через державні компанії, використовуючи бюджетні кошти для демпінгу та укладання довгострокових контрактів,

– пояснив Олег Хоменко.

Окремою проблемою він назвав фінансові ризики, оскільки африканські контрагенти часто мають труднощі з платоспроможністю та дотриманням строків розрахунків. У таких умовах бізнес потребує інструментів, які дозволили б зменшити ризик несплати за експортовану продукцію.

Одним із можливих рішень, за словами Хоменка, є розвиток Експортно-кредитного агентства, яке могло б надавати гарантії для постачань до країн Африки. Якщо держава наразі не має достатніх ресурсів для його повноцінного фінансування, варто залучати до цього процесу європейських партнерів.

Важливо! Якщо європейські фермери занепокоєні зростанням обсягів української агропродукції на ринку Європейського Союзу, то ЄС може сприяти перенаправленню цих потоків до Африки через наповнення фондів Експортно-кредитного агентства. Хоменко додав, що це допоможе зменшити напруження на європейському ринку та водночас зміцнити позиції України в Африці.

