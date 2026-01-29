Україна та ЄС погодили логістику по Дунаю

Україна та Європейська комісія провели робочу зустріч, під час якої обговорили поточну ситуацію в Дунайському регіоні та чорноморських портах, повідомили у Кабміні. Також обговорювались можливі шляхи розв'язання логістичних проблем, що виникли через війну.

У заході взяли участь представники Міністерства розвитку громад і територій України, Європейської комісії, Адміністрації морських портів України, Ізмаїльського порту, акціонерного товариства "Українська залізниця" та Українського Дунайського пароплавства.

Зверніть увагу! Основною метою зустрічі стало узгодження підходів до координації допомоги, яку Європейська комісія може надати Україні для підтримки транспортної галузі. Учасники детально проаналізували стан портової інфраструктури, пропускну здатність логістичних маршрутів, наслідки пошкоджень та обмеження в енергопостачанні.

Окрему увагу приділили визначенню ключових "вузьких місць", зокрема потребі в днопоглибленні Дунаю та модернізації портових потужностей. Також було розглянуто питання використання п’ятдесяти мільйонів євро фінансової підтримки Європейського Союзу, спрямованої на відновлення критично важливої інфраструктури.

Важливо! За підсумками зустрічі сторони домовилися посилити координацію з Європейською комісією для забезпечення безперервності транспортних перевезень, розвивати альтернативні маршрути у разі обмежень у чорноморських портах, а також розглянути можливості співпраці з Румунією. Йдеться, зокрема, про планування руху, застосування системи PRIMUS та підготовку меморандуму про взаєморозуміння.

