Україна відкрила новий ринок збуту м'яса в Африці

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів продовжує послідовно розширювати географію експорту української агропродукції. У 2026 році відкрито перші два ринки для постачання м'ясної продукції до Республіки Кот-д'Івуар.

Зокрема, погоджено форми ветеринарних сертифікатів для експорту до Кот-д'Івуару свіжого, замороженого та переробленого м'яса яловичини й баранини, а також продукції з нього, призначеної для споживання людиною. Також затверджено ветеринарний сертифікат для експорту м'яса та продуктів із птиці у різних видах обробки.

Зверніть увагу! Відкриття цих напрямів створює додаткові можливості для українських виробників і експортерів м'ясної продукції та сприяє розвитку торговельно-економічної співпраці з країнами Африканського континенту.

Голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергій Ткачук наголосив, що вихід на ринок Кот-д'Івуару є черговим кроком у посиленні присутності української продукції на світових ринках. За його словами, це результат системної взаємодії з Міністерством закордонних справ України, дипломатичними установами та профільними органами, а також підтвердження довіри до національної системи контролю безпечності харчових продуктів.

Важливо! Експорт м'яса та м'ясної продукції до Кот-д'Івуару можливий за умови дотримання встановлених вимог. Зокрема, експортери повинні мати дозвіл Міністерства тваринних та рибних ресурсів Кот-д'Івуару, а кожна партія продукції має супроводжуватися дозволом на імпорт, оформленим до відправлення вантажу.

