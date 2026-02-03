Зерна экспортировали больше

В январе 2026 года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса составил 5,0 миллиона тонн, что на 0,8% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает "Украинский клуб аграрного бизнеса". Единственной товарной группой, которая продемонстрировала рост, стали зерновые культуры.

В то же время экспорт всех других видов агропродукции сократился. Основной экспортной позицией остается кукуруза. Наибольшую долю в структуре экспорта занимали зерновые культуры – 3,4 миллиона тонн, из которых 83% приходилось на кукурузу и 16% – на пшеницу. По сравнению с декабрем объемы экспорта зерна выросли на 13%.

Экспорт масличных культур составил 351,7 тысячи тонн, что на 32% меньше, чем месяцем ранее. В этой группе доминировала соя с долей 63%, за ней шли рапс – 35% и подсолнечник – 1%.

Поставки растительных масел сократились на 6% – до 479,7 тысячи тонн. Основу экспорта формировало подсолнечное масло с долей 82%, тогда как рапсовое занимало 10%, а соевое – 7%.

Объемы экспорта жмыха после изъятия растительных масел уменьшились на 32% и составили 411,0 тысячи тонн. Из них 73% приходилось на подсолнечный жмых, 27% – на соевый.

Обратите внимание! Другие виды агропромышленной продукции были экспортированы в объеме 349,9 тысячи тонн, что на 15% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

