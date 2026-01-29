Почему соя подорожала на внутреннем рынке?

В Украине внутренние цены на сою резко выросли из-за низкой активности продаж со стороны производителей и отказ отдельных переработчиков от закупок подсолнечника, который существенно подорожал в последнее время сообщает Grain Trade. За неделю переработчики повысили закупочные цены на сою с генетически модифицированными организмами на 1000 – 1200 гривен за тонну – до 18 600 – 19 700 гривен за тонну с доставкой на завод.

В то же время экспортные цены на сою с генетически модифицированными организмами с поставкой в черноморские порты остались почти без изменений – на уровне 420 – 425 долларов США за тонну, или 18 600 – 19 000 гривен за тонну.

Цены на сою без генетически модифицированных организмов во внутренних закупках переработчиков удерживались на уровне около 19 500 гривен за тонну, тогда как экспортные котировки в портах выросли до 435 – 440 долларов США за тонну, или 19 000 – 19 400 гривен за тонну.

Морозы и снегопады существенно усложнили логистику, из-за чего переработчики вынуждены повышать цены, чтобы обеспечить себя сырьем для производства шрота, в частности для кормовых нужд и экспортных поставок.

В период с 1 по 24 января Украина экспортировала более 168 тысяч тонн сои. Основными направлениями стали Турция – более 85 тысяч тонн, Нидерланды – 27 тысяч тонн и Германия – 17 тысяч тонн. В то же время трейдеры отмечают, что экспортный спрос остается сдержанным, особенно на традиционном для Украины египетском рынке.

По данным Европейской комиссии, с 1 июля по 23 января Европейский Союз сократил импорт сои до 7,06 миллиона тонн против 8,15 миллиона тонн годом ранее, несмотря на активные поставки дешевой бразильской продукции. Давление на рынок также оказывают низкие цены на рапсовый и соевый шрот.

Какие цены на сою в мире?

На мировых биржах мартовские фьючерсы на сою в Чикаго за неделю прибавили 1,3 процента и достигли 392 долларов США за тонну, однако в целом остаются на уровне предыдущего месяца из-за ожиданий снижения темпов экспорта.

Китай выполнил заявленные планы по закупке 12 миллионов тонн сои из Соединенных Штатов Америки в государственные резервы и одновременно начал активные закупки нового урожая из Бразилии. В 2025/26 маркетинговом году экспорт сои из Соединенных Штатов Америки уже достиг 20,7 миллиона тонн, что на 37 процентов больше, чем в прошлом году, и составляет почти половину прогнозируемого объема на весь сезон.

У Бразилии по состоянию на 22 января обмолочено 4,9 процента площадей сои, что превышает прошлогодние темпы. Благодаря рекордным посевным площадям и хорошему состоянию посевов производство сои в 2025/26 маркетинговом году прогнозируется на уровне 176–182 миллиона тонн.

Внутренний рынок сои в Украине оживляется, однако экспорт сдерживает конкуренция