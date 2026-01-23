Рынок сои растет в Украине

Внутренний рынок сои в Украине демонстрирует признаки оживления, одновременно экспортное направление развивается сдержанно из-за высокой конкуренции на мировых рынках. Об этом сообщили в аналитическом департаменте сельскохозяйственного кооператива ПУСК, созданного в рамках "Всеукраинского аграрного совета".

По оценкам аналитиков, объемы экспорта украинской сои сейчас составляют около 117 тысяч тонн. Перерабатывающие предприятия постепенно наращивают закупки на февраль – март, а цены корректируются с учетом валютного курса: по состоянию на 20 января они колеблются в пределах 18 600–19 000 гривен за тонну на генетически модифицированную сою и от 19 500 гривен за тонну – на негенетически модифицированную, тогда как портовые котировки остаются стабильными.

Существенное влияние на рынок имеет и глобальная конъюнктура. После осеннего роста биржевые котировки перешли к коррекции, однако аналитики считают, что именно она может стать основой для нового этапа повышения цен, особенно если усилится биржевая поддержка.

Обратите внимание! В то же время на ключевых для Украины рынках, в частности в Турции и Египте, бразильская соя на март – апрель пока выглядит более конкурентной, что ограничивает спрос на украинскую продукцию. В таких условиях аналитики советуют применять взвешенную и гибкую стратегию реализации, поскольку потенциал роста цен на сою сохраняется.

