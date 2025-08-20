Яка вартість кукурудзи нового врожаю передбачається?

Аграрний фахівець Андрій Бут розповів 24 Каналу, що збирання ранніх зернових вже фінішує, хоча у західних та північних областях аграрії ще продовжують жнивувати. Він зазначає, що станом на зараз, за поточний маркетинговий (2024/2025) рік, який для кукурудзи ще триває і закінчиться у вересні, було експортовано близько 20,2 мільйона тонн.

Цікаво! Попит на кукурудзу старого врожаю все ще присутній, але пропозиція суттєво обмежена. Андрій Бут говорить, що експортний потенціал майже вичерпано – ринок очікує надходження нового врожаю.

Андрій Бут Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності Групи Агротрейд Погодні умови для нового врожаю в Україні залишаються переважно сприятливими. За останні два тижні в основних регіонах вирощування кукурудзи випала значна кількість опадів, що позитивно впливає на посіви кукурудзи та інших пізніх зернових і олійних. До того ж погода в США також залишається сприятливою для кукурудзи та сої.

Зверніть увагу! Хоч на Балканах у червні–липні спостерігалася посуха, і прогноз врожаю в ЄС був знижений на 4,5 мільйона тонн, Україна зможе частково компенсувати ці втрати – FAS USDA прогнозує збільшення врожаю в Україні до 34,7 мільйона тонн. Липневий звіт WASDE показує цифру 30,5 мільйона тонн, і ринок з нетерпінням очікує сьогодні оновленого серпневого звіту – на скільки буде збільшено прогноз виробництва в Україні та США.

За словами Андрія Бута, на ринку кукурудзи старого врожаю майже нічого не відбувається – спорадичний попит майже не знаходить пропозиції. Після активного періоду торгівлі останніми тижнями ринок нового врожаю теж перебуває у відносному спокої – ті виробники, які хотіли зафіксувати ціни на новий врожай, зробили це раніше.

Важливо! Покупці на зовнішніх ринках, на його думку, також не поспішають, розуміючи, що пропозиція в жовтні-листопаді, напевно, буде достатньою.