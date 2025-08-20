Какая стоимость кукурузы нового урожая предполагается?

Аграрный специалист Андрей Бут рассказал 24 Каналу, что сбор ранних зерновых уже финиширует, хотя в западных и северных областях аграрии еще продолжают убирать. Он отмечает, что по состоянию на сейчас, за текущий маркетинговый (2024/2025) год, который для кукурузы еще продолжается и закончится в сентябре, было экспортировано около 20,2 миллиона тонн.

Читайте также Задержка уборки повлияла на цену: что происходит на украинском рынке пшеницы

Интересно! Спрос на кукурузу старого урожая все еще присутствует, но предложение существенно ограничено. Андрей Бут говорит, что экспортный потенциал почти исчерпан – рынок ожидает поступления нового урожая.

Андрей Бут Директор департамента внешнеэкономической деятельности Группы Агротрейд Погодные условия для нового урожая в Украине остаются преимущественно благоприятными. За последние две недели в основных регионах выращивания кукурузы выпало значительное количество осадков, что положительно влияет на посевы кукурузы и других поздних зерновых и масличных. К тому же погода в США также остается благоприятной для кукурузы и сои.

Обратите внимание! Хотя на Балканах в июне–июле наблюдалась засуха, и прогноз урожая в ЕС был снижен на 4,5 миллиона тонн, Украина сможет частично компенсировать эти потери – FAS USDA прогнозирует увеличение урожая в Украине до 34,7 миллиона тонн. Июльский отчет WASDE показывает цифру 30,5 миллиона тонн, и рынок с нетерпением ожидает сегодня обновленного августовского отчета – на сколько будет увеличен прогноз производства в Украине и США.

По словам Андрея Бута, на рынке кукурузы старого урожая почти ничего не происходит – спорадический спрос почти не находит предложения. После активного периода торговли в последние недели рынок нового урожая тоже находится в относительном покое – те производители, которые хотели зафиксировать цены на новый урожай, сделали это раньше.

Важно! Покупатели на внешних рынках, по его мнению, также не спешат, понимая, что предложение в октябре-ноябре, наверняка, будет достаточным.