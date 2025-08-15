Как движется уборка урожая аграриями в середине августа?

Аграрный специалист Андрей Бут рассказал 24 Каналу, что жатва ранних зерновых и бобовых выходят на "финишную прямую". В разговоре с журналистами он отметил, что по состоянию на прошлую неделю было собрано 75% пшеницы, 85% ячменя, 92% гороха и 80% рапса.

Андрей Бут Директор департамента внешнеэкономической деятельности Группы Агротрейд Сельхозпроизводители юга и центра почти завершили уборку, северным областям остается собрать еще треть, а в отдельных западных областях еще не пересекли отметку в 50% собранных площадей. Напомню, что в прошлом году в середине августа Украина уже заканчивала собирать пшеницу.

Какие сейчас экспортные перспективы у пшеницы?

По словам специалиста, темпы экспорта из Украины в этом сезоне значительно отстают от прошлогодних – за июль было экспортировано всего 0,7 миллиона тонн против 1,5 миллиона тонн за июль 2024 года, отставание – более чем вдвое. В августе темпы должны улучшиться, но, вероятно, до уровня 2,2 миллиона тонн, что были вывезены в прошлом году в августе, вряд ли дотянемся.

Старт сезона был очень напряженным – сбор задерживалась, а суда в порты Одессы – нет. Рынок почувствовал острую нехватку зерна, и экспортеры были вынуждены переплачивать за быстрые поставки от производителей с юга, ведь форвардные контракты, заключенные несколько месяцев назад, не выполнялись, потому что банально не было зерна – пшеница стояла в поле,

– подчеркнул Бут.

Обратите внимание! Особенно не хватало фуражной пшеницы, цены на которую доходили до 228–230 долларов DAP Одесса и почти выровнялись с ценами на продовольственную. Конечно, так долго продолжаться не могло, и со смещением жатвы на север увеличивалось как количество зерна в целом, так и доля фуражной пшеницы. Соответственно, с 20-х чисел июля цены на фураж начали стремительно снижаться.

Какие сейчас цены на пшеницу и что влияет на рынок?

На сегодня рынок находится в шатком равновесии, цены относительно стабильны последние несколько дней. Некоторую поддержку ценам оказывает и задержка экспорта из России.

Цены внутреннего рынка на пшеницу на базисе DAP порты пока составляют:

4 класс – 202 – 210 долларов за тонну

3 класс – 228 – 228 230 долларов за тонну

2 класс – 230 – 232 долларов за тонну

Чего ожидать от рынка кукурузы с новым урожаем?

По состоянию на сейчас, за текущий маркетинговый (2024/2025) год, который для кукурузы еще продолжается и закончится в сентябре, было экспортировано около 20,2 миллиона тонн. Спрос на кукурузу старого урожая все еще присутствует, но предложение существенно ограничено. Андрей Бут говорит, что экспортный потенциал почти исчерпан – рынок ожидает поступления нового урожая.

Погодные условия для нового урожая в Украине остаются преимущественно благоприятными. За последние две недели в основных регионах выращивания кукурузы выпало значительное количество осадков, что положительно влияет на посевы кукурузы и других поздних зерновых и масличных. К тому же погода в США также остается благоприятной для кукурузы и сои,

– отметил специалист.

Хотя на Балканах в июне–июле наблюдалась засуха, и прогноз урожая в ЕС был снижен на 4,5 миллиона тонн, Украина сможет частично компенсировать эти потери – FAS USDA прогнозирует увеличение урожая в Украине до 34,7 миллиона тонн. Июльский отчет WASDE показывает цифру 30,5 миллиона тонн, и рынок с нетерпением ожидает сегодня обновленного августовского отчета – на сколько будет увеличен прогноз производства в Украине и США.

Что сейчас происходит на рынке кукурузы?

По словам Андрея Бута, на рынке кукурузы старого урожая почти ничего не происходит – спорадический спрос почти не находит предложения. После активного периода торговли в последние недели рынок нового урожая тоже находится в относительном покое – те производители, которые хотели зафиксировать цены на новый урожай, сделали это раньше.

Покупатели на внешних рынках, по его мнению, также не спешат, понимая, что предложение в октябре-ноябре, наверняка, будет достаточным.

Цены на 12 августа:

195 – 202 долларов за тонну с поставкой в порты.

Рынок ячменя также постепенно стабилизировался

Андрей Бут также отмечает, что после шокового всплеска спроса на внутреннем рынке на ячмень для выполнения продаж в Китай, рынок вошел в относительное спокойствие.

Цены на 12 августа: