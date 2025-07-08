Как украинские аграрии начали жатву

Аграрный специалист Андрей Бут в разговоре с 24 Каналом отметил, что для ранних зерновых уже начался новый маркетинговый 2025-2026 год. Аграрии юга активно собирают ячмень, пшеницу и горох.

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Андрей Бут Директор департамента внешнеэкономической деятельности Группы Агротрейд По состоянию на прошлую неделю жатва проводилась в 9 областях, а лидерами по собранным площадям как обычно бывает в начале сезона являются: Одесская и Николаевская области. В этом году из-за прохладной погоды в течение периода вегетации темпы уборки значительно отстают от прошлогодних, но ближайшую неделю-две уборочная кампания значительно ускорится когда в поля выйдут производители центральных, западных и северных областей.

Каким будет экспорт пшеницы после жатвы в этом году

Специалист отмечает, что экспорт пшеницы сезона 2024-2025 год ориентировочно составит 15,7 миллиона тонн. Это ниже прошлогодних 18,3 миллиона тонн, но это ожидаемый результат в соответствии с размером урожая 2024 года.

С точки зрения торговли – рынок концентрируется на торговле новым урожаем, однако активности на рынке не слишком много. Внешний рынок показывает смешанную динамику – в моменты обострения военных действий между Израилем и Ираном, когда цены на нефть резко подскочили, рынок почувствовал заинтересованность покупателей в новых поставках на июль и август,

– отмечает Бут.

Однако, по его словам, уже после быстрой стабилизации военной ситуации на Ближнем Востоке и снижения цен на нефть активный интерес к закупке исчез – импортеры ожидают активизации уборочной кампании, давления нового урожая и прихода дополнительного предложения на рынок.

Обратите внимание! Сбор пшеницы в России также задерживается по тем же причинам, а первые показатели урожайности ниже по сравнению с прошлогодними на аналогичную дату.

Цены на пшеницу и объем экспорта в ЕС

Также эксперт отметил увеличение квот на импорт пшеницы в ЕС с 1 миллиона тонн до 1,3 миллиона тонн.

Цены на пшеницу на внутреннем рынке

Цены внутреннего рынка на пшеницу нового урожая укрепились за предыдущие недели на фоне задержки уборки и отсутствия предложения и сейчас составляют на базисе DAP порты:

4 класс – 202 – 204 долларов за тонну;

3 класс – 211 – 213 долларов за тонну;

2 класс – 215 – 216 долларов за тонну.

Сколько будет стоить тонна кукурузы летом

По состоянию на сейчас за текущий маркетинговый год уже было экспортировано около 19,5 миллионов тонн. По словам Андрея Бута, сегодня условия для нового урожая в Украине остаются преимущественно благоприятными.

Прогнозы на две недели показывают осадки в украинском "кукурузном поясе", однако температуры будут несколько выше нормы,

– добавляет он.

Другая ситуация сложилась в ЕС, где посевы в Венгрии, Сербии и Румынии значительно страдали от жаркой погоды и недостатка осадков – соответственно уже сейчас стоит учитывать снижение урожайности в этих странах.

Стоит заметить, что осадки, которые также ожидаются в ближайшие недели принесут облегчение, но исправить вред, которую уже было нанесено, возможно, им не удастся.

Погода в этот период года – самый большой фактор влияния на цены кукурузы, которые укрепились за последние недели и находятся сейчас в диапазоне 200 – 203 долларов за тонну с поставкой в порты,

– объясняет эксперт.

Что будет с ценами на ячмень во время жатвы в этом году

За последние недели цены на ячмень росли на фоне задержки уборки и сильного спроса со стороны экспортеров.

На рынке ощущается нехватка предложения для выполнения заключенных контрактов на экспорт ячменя в Китай,

– говорит Андрей Бут.

Обратите внимание! Цены сейчас находятся в диапазоне 202 – 204 долларов за тонну (DAP порт) для ячменя с возможностью экспорта в Китай и 190 – 195 долларов за тонну для ячменя без сертификации.