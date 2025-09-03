Почему цены на пшеницу пошли вниз?

Стоимость пшеницы на внутреннем рынке снижается вслед за экспортными ценами, сообщает 24 Канал со ссылкой на "АПК-Информ".

Обратите внимание! По данным аналитиков, цены спроса на пшеницу 2 класса и фураж снизились за прошедшую неделю на 100 – 200 гривен за тонну и фиксировались преимущественно в пределах 9800 – 10800 гривен за тонну и 8600 – 9900 гривен за тонну СРТ.

Давление на цены оказывала соответствующая динамика на экспортном рынке. Некоторые мукомолы информировали о достаточном количестве предложений зерновой на рынке, что позволило несколько снизить цены. Однако большинство переработчиков продолжали жаловаться на недостаточно активное поступление предложений качественной пшеницы, поэтому существенно цен не корректировали.

Важно! Аграрии, в свою очередь, не спешат с реализацией пшеницы, ожидая более выгодной ценовой конъюнктуры.

