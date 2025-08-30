Які стипендії зростуть у вересні?

Прем'єр-міністр України зазначила, що у 2025 році президентська стипендія надаватиметься першокурсникам, які на високому рівні склали НМТ, повідомляє 24 Канал з посиланням на Юлію Свириденко.

Юлія Свириденко Прем'єр-міністр України Школярі, які складуть НМТ на 185+ балів, отримають стипендію президента – 10 000 гривень на рік. Кількість стипендій збільшуємо до 400.

Зростуть президентські стипендії й для учнів інших навчальних закладів. Йдеться про:

учнів професійно-технічних закладів, їхня стипендія від президента збільшиться до – 6 320 гривень;

студентів коледжів і технікумів – 7 600 гривень;

аспірантів – 23 700 гривень.

Зауважте! Президентська стипендія для учнів університетів зросте до 10 000 гривень.

Коли зростуть стипендії для всіх студентів?

Академічні та соціальні стипендії, які отримують студенти цьогоріч, не зростатимуть. Проте, уряд готується виправити цю ситуацію.

Від президента отримали доручення вже наступного року підвищити стипендії для всіх студентів. Це рішення, яке давно на часі,

– каже Свириденко.