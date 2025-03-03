Об этом говорится в принятом правительством постановлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.

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Правила назначения социальных стипендий студентам упростили

Отныне дети из льготных категорий (ВПЛ, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, лиц, лишенных личной свободы) смогут получать социальную стипендию от государства и после достижения 18-летнего возраста до 23-х лет включительно (независимо от того получил ребенок соответствующий статус до совершеннолетия или после).

Ранее, если соответствующий статус ребенку или его родителям устанавливали после достижения 18-летнего возраста, студент не мог претендовать на социальные стипендии.

Также, учитывая, что при назначении стипендий дети участников боевых действий могли сталкиваться с трудностями с предоставлением подтверждающих документов, ввели норму, которая позволяет:

детям УБД, лиц с инвалидностью вследствие войны или защитников и защитниц Украины, пропавших без вести, если удостоверение члена семьи погибших еще не оформлено, использовать для оформления социальной стипендии решение суда о признании отца (матери) без вести отсутствующим или выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;

детям УБД, вместо справки о непосредственном участии в боевых действиях, если нет возможности предоставить копию удостоверения УБД, использовать выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны.

В Министерстве социальной политики уточнили, что и в дальнейшем будут совершенствовать программы и инструменты социальной поддержки украинцев, чтобы в условиях войны обеспечить действенную и эффективную поддержку тем, кто в ней нуждается.

Напомним, что Министерство образования и науки Украины намерено изменить систему государственного заказа в вузах. Бюджетные места должны быть рассчитаны на тех специалистов, потребность в которых государство четко прогнозирует, просчитывает и готово оплатить их обучение. Подробнее читайте по ссылке.