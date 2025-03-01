Об этом чиновник сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Какой основной критерий оптимизации сети ЗВО

Чиновник отметил: МОН осознает, какая будет демографическая динамика в Украине.

Мы понимаем количество поступающих на 17 лет вперед, мы понимаем традиционно, какое поступление в местные университеты обеспечивается локально теми выпускниками школ, которые учатся в регионе, сколько из них едут в крупные центры, в Киев, во Львов, в Днепр или ехали в Харьков. И мы понимаем, какой должен быть университет с точки зрения полноценной академической среды, то есть какой контингент студентов должен быть в университете,

– заявил Лисовой.

Министр отметил, что МОН не навязывает университетам решение относительно того, как и кто из них будет объединяться, а предлагает им самостоятельно решать после рассмотрения ситуации.

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В Украине продолжается процесс укрупнения сети вузов