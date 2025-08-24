Где выгоднее накапливать пенсию украинцам?

Все больше украинских пенсионеров получают выплаты на банковские карты. Это удобно, ведь можно легко оплачивать покупки или коммунальные услуги. Но в то же время карта имеет и свои риски: если не пользоваться счетом более полугода, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Интересно Более 3 тысяч ко Дню Независимости: кому и сколько выплатят помощи в августе

Поэтому, ведомство прекратить начисление средств и даже заблокировать карточку. Кроме того, пожилые люди часто становятся жертвами мошенников, которые выманивают у них деньги или персональные данные.

В то же время наличные выглядят надежнее: их нельзя заблокировать, они всегда "под рукой" и независимы от техники или света. А это особенно актуально в условиях отключений света.

Обратите внимание! Однако хранить крупные суммы дома все еще опасно из-за краж. А еще наличные не приносит бонусов или процентов, как это может быть на карточных счетах.

Так как лучше накапливать деньги пенсионеру?

Эксперты советуют сочетать оба варианта. Карточка удобна для ежедневных расходов и оплаты услуг, а часть денег стоит иметь наличными для безопасности в случае технических сбоев или непредвиденных ситуаций.

В таком сочетании пенсионные выплаты будут и выгоднее, и безопаснее.

Как избежать "замораживания" пенсии В ПФУ рекомендуют минимум раз в месяц осуществлять любую операцию с пенсионной картой: снять часть средств, рассчитаться в магазине или провести другой платеж. Это поможет избежать блокировки счета и приостановления выплат.

Когда еще могут перестать выплачивать пенсию?