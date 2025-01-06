Какие условия выхода на пенсию в 2025 году
Для каждого возраста определен свой минимум стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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В 2025 году требования к минимальному количеству стажа следующие:
- если лицо хочет выйти на пенсию в 60 лет, этом году ему нужно приобрести минимум 32 года страхового стажа;
- для тех, кто стремится выйти на пенсию в 63 года, минимум составляет – 22 года страхового стажа;
- в 65 лет нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа.
Начиная с 1 января 2028 года, при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсия по возрасту назначается независимо от возраста,
– говорится в сообщении ПФУ.
Напомним! Минимальное количество стажа для выхода на пенсию в 60 и 63 года будет расти до 2028 года. А вот минимум для 65 лет (15 лет стажа) останется неизменным.