Какие денежные поступления не учитываются как доход при субсидии

Нюансы, относительно неучета определенных доходов, касаются четко определенных денежных поступлений, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Словакия угрожает сократить помощь беженцам за остановку транзита газа

Какие "доходы" не принимаются во внимание:

Национальный кэшбэк;

доход от депозитов;

бюджетная дотация за выращивание молодняка крупного рогатого скота;

зимняя еПидтрымка;

денежная помощь, что предоставляется малообеспеченным;

средства полученные от благотворителей;

выплата вместо "пакета малыша";

помощь на погребение и так далее.

При этом в среднемесячный совокупный доход не включается государственная социальная помощь, для назначения которой исчисляется совокупный доход. Размер жилищной субсидии на оплату ЖКУ, приобретение твердого топлива и сжиженного газа не учитывается в среднемесячный доход,

– говорится в сообщении ПФУ.

Обратите внимание! Также не учитываются уплаченные и полученные алименты, если есть документальные подтверждения об уплате.