Які грошові надходження не беруться до уваги як дохід при субсидії

Нюанси, відносно неврахування певних доходів, стосуються чітко визначених грошових надходжень, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Які "доходи" не беруться до уваги:

Національний кешбек;

дохід від депозитів;

бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби;

зимова єПідтримка;

грошова допомога, що надається малозабезпеченим;

кошти отримані від благодійників;

виплата замість "пакунка малюка";

допомога на поховання тощо.

При цьому до середньомісячного сукупного доходу не включається державна соціальна допомога, для призначення якої обчислюється сукупний дохід. Розмір житлової субсидії на оплату ЖКП, придбання твердого палива та скрапленого газу не враховується до середньомісячного доходу,

– йдеться в повідомленні ПФУ.

Зверніть увагу! Також не враховуються сплачені та отримані аліменти, якщо про сплату є документальні підтвердження.