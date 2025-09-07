Кто получит в сентябре надбавки к выплатам?

Речь идет о возрастных надбавках, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Согласно информации, размер ежемесячной компенсационной доплаты зависит от возраста пенсионера или пенсионерки. Поэтому доплату начинают начислять со дня достижения этого возраста.

То есть начисление денежной доплаты начинается не от начала календарного месяца, а после дня рождения. Поэтому за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально данному количеству дней.

Какие еще требования для получения доплаты? В то же время возраст – не единственное требование Пенсионного фонда. Право на доплату имеют те лица, общий размер пенсии которых не превышает 10 340,35 гривны. Почему именно такая сумма? Это размер средней заработной платы в Украине, который применяется для исчисления пенсии за 2020 год. Дело в том, что именно с этого года была установлена данная доплата.

Таким образом, пенсионеры, которым в сентябре будет от 70 до 75 лет, выплачивается компенсационная выплата в размере 300 гривен.

Пожилым людям в возрасте от 75 до 80 лет - 456 гривен.

Украинцы в возрасте от 80 лет могут рассчитывать на доплату к пенсии в размере до 570 гривен.

Обратите внимание! К пенсии доплачивается только одна компенсационная доплата, что означает, что несколько доплат за разные возрастные категории не доплачиваются. То есть если после достижения возраста 70 лет человек получил 300 гривен, то после 75 лет – только 456 гривен, а после 80 лет – только 570 гривен.

Какой пенсионный возраст в Украине?