Когда вырастет минимальная пенсия в Украине?

Сегодня минимальная пенсия для лиц, утративших трудоспособность, остается на уровне 2 361 гривны. Этот показатель действует еще с 1 января 2024 года, поэтому в 2025-м году государство не планирует его увеличивать, рассказывает 24 Канал.

Интересно Какая будет пенсия, если проработал всего 20 лет

После мартовской индексации дополнительных перерасчетов до конца года не планируется. Впрочем, перспективы повышения уже очерчены в проекте Бюджетной декларации на 2026 – 2028 годы.

Как может вырасти пенсия уже в 2026 году?

Согласно правительственному документу, опубликованным в постановлении от 27 июня 2025 №774, следующий рост минимальной пенсии состоится на основе прогнозируемых макроэкономических показателей, в частности уровня инфляции.

Какие изменения предлагает правительство:

с 1 января 2026 года – повышение до 2 564 гривен (+8,6%);

с 2027 года – увеличение до 2 715 гривен (+5,9%);

с 2028 года – рост до 2 859 гривен (+5,3%).

Таким образом, правительство планирует ежегодное постепенное повышение минимальной пенсии в соответствии с прогнозируемой инфляцией. Это позволит частично компенсировать рост цен и сохранить покупательную способность украинских пенсионеров.

Что известно о пенсиях в Украине: коротко о главном