Украинские модели на OnlyFans начали получать штрафы

Еще раньше ходили слухи о том, что Государственная налоговая служба Украины получила доступ от Великобритании о сведениях относительно украинцев, которые получают доход от работы моделями на OnlyFans. Эту информацию подтвердил Даниил Гетманцев в сентябре этого года, отметив что налоговой получена информация о гражданах, которые являются создателями платного контента на платформе.

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В то же время журналистам 24 Канала удалось найти несколько моделей, которые уже получили письма от Государственной налоговой службы о штрафных санкциях по необлагаемому налогом доходу.





Один из юристов на странице в твиттере отметил, что его клиенты, которые зарабатывают деньги как модели на OnlyFans, получили письма ГНС, где говорилось о подаче налоговых запросов о предоставлении информации о полученных доходах, предоставлении копий соглашений с платформой, декларации, а также информации об уплате налогов и штрафные санкции.

В этой ситуации юрист советует отвечать на запрос ГНС, ведь можно получить сразу штраф в размере 7 100 гривен:

Как объясняет Гетманцев, количество аккаунтов на платформе OnlyFans растет ежегодно, а средства, которые получают модели за деятельность, составляют немалые размеры, которые могут быть необлагаемыми.

Даниил Гетманцев Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Сфера создания платного контента на интернет-платформе "Only Fans" гражданами Украины стремительно растет. Количество аккаунтов увеличивается в среднем втрое ежегодно.

По информации Гетманцева, известно, что гражданка "С" получила за создание платного контента на интернет-платформе OnlyFans за несколько лет более 4 миллионов долларов, а гражданка "К" от указанной деятельности полила более 3 миллионов долларов.

Могут ли начислить штрафы "задним числом"

Как рассказал 24 Каналу бухгалтер Михаил Смоков, платят налоги не только ФЛП, но и физические лица. Поэтому они также могут получить штраф о неуплате налогов от ГНС.

Михаил Смокович Бухгалтер, эксперт по ведению ФОПов Если человек имел незадекларированный доход, а налоговая о нем узнала, то она имеет право доначислить налоговые обязательства и взыскать штраф за неуплату.

Смокович добавляет, что штраф в таком случае составляет 25% от того налога, который не был уплачен.

Налоговая узнает информацию об определенной сумме дохода, которая не была задекларирована. На эту сумму должны были бы начислить законно 18% налога на доходы. Однако с суммы начисленных налогов, которые были не уплачены, есть обязательства уплатить 25% штрафа. В то же время военный сбор начисляется отдельно,

– добавляет господин Михаил.

Каким может быть размер штрафа Если за 3 года деятельности доход модели на OnlyFans составил 3 миллиона долларов, а налог на доходы составляет 18%, тогда физическое лицо должно было уплатить в бюджет за эти годы 540 тысяч долларов.

В то же время если уплата налога не состоялась, тогда штраф составит 25% от суммы налога в 540 тысяч долларов, а именно – 135 тысяч долларов.

Суммы налогов в миллионах

Недавно Даниил Гетманцев обнародовал информацию о контент-мейкере, которая уплатила в бюджет Украины 13,2 миллиона гривен налога на доходы физических лиц и военного сбора.

Таким образом, председатель Комитета по вопросам финансов призвал граждан не пренебрегать нормами действующего законодательства и выполнить свой конституционный долг.

По словам Гетманцева, отдельные налогоплательщики осознав неизбежность ответственности за нарушение требований налогового законодательства отдают предпочтение добровольному представлению налоговых деклараций, декларированию полученных доходов и уплате налогов.

Важно! Уплата налогов и сборов является конституционной обязанностью каждого гражданина, а за нарушение требований налогового законодательства предусмотрена финансовая ответственность. Кроме того, в соответствии со статьей 212 Уголовного кодекса Украины умышленное уклонение от уплаты налогов является уголовным правонарушением.