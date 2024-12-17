Що зміниться у земельному оподаткуванні наступного року

Адвокат, керуючий партнер ЮК Winner Олег Ясько розповів у коментарі 24 Каналу, що у Державному бюджеті України на 2025 рік передбачено зміни в оподаткуванні сільськогосподарських земель.

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Зокрема, встановлено мінімальну суму податкових платежів з одного гектара: для ріллі – 1400 гривень за гектар, для земель з іншими видами цільового призначення – 700 гривень за гектар. Податкові зміни набули чинності з 1 грудня 2024 року,

– додає юрист.

Загалом ставка податку за земельні ділянки, для яких провели нормативну грошову оцінку залишається незмінною і так, як і раніше, не має перевищувати 3% від її суми:

для земель загального користування – не більше ніж 1% їхньої нормативної грошової оцінки;

для сільськогосподарських угідь – не менше ніж 0,3% та не більше ніж 1% їхньої нормативної грошової оцінки;

для лісових земель – не більше ніж 0,1% їхньої нормативної грошової оцінки.

Зверніть увагу! Люди з інвалідністю, багатодітні батьки, пенсіонери, ветерани війни та деякі інші категорії громадян звільнені від сплати земельного податку.