Как изменилось состояние самых богатых людей за год

В 2024 году Илон Маск вернулся на первое место в рейтинге самых богатых людей мира благодаря успехам Tesla и SpaceX. В то же время Джефф Безос и Марк Цукерберг также заметно увеличили свое состояние благодаря росту стоимости акций Amazon и Meta, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index.

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Зато Бернар Арно, владелец LVMH, понес потери из-за снижения спроса на роскошные товары в Китае. Итак, в 2024 году в денежном эквиваленте миллиардные состояния были распределены следующим образом:

Илон Маск

Илон Маск занимает первое место в рейтинге Bloomberg с активами в 384 миллиарда долларов, что на 155 миллиардов долларов больше, чем в прошлом году. Основные источники его богатства – компании Tesla и SpaceX.

Илон Маск / Фото Getty Images

В целом на 2024 год его состояние – это преимущественно акции и опционы в таких компаниях:

Tesla – основной источник состояния Маска. Стоимость акций компании продолжает расти благодаря высокому спросу на электромобили и расширению производственных мощностей.

– основной источник состояния Маска. Стоимость акций компании продолжает расти благодаря высокому спросу на электромобили и расширению производственных мощностей. SpaceX – частная космическая компания, которая демонстрирует значительный успех в запуске спутников и разработке проекта Starship. SpaceX оценивается более чем в 140 миллиардов долларов.

– частная космическая компания, которая демонстрирует значительный успех в запуске спутников и разработке проекта Starship. SpaceX оценивается более чем в 140 миллиардов долларов. Neuralink и The Boring Company – Маск инвестирует в инновационные технологии, которые направлены на улучшение человеческого мозга и создание подземных транспортных систем.

– Маск инвестирует в инновационные технологии, которые направлены на улучшение человеческого мозга и создание подземных транспортных систем. Twitter (теперь X) – Маск владеет платформой после ее покупки за 44 миллиарда, хотя этот актив пока имеет меньшую капитализацию.

Несмотря на большие успехи, Маск также сталкивался с финансовыми вызовами, в частности в виде судебных процессов и колебаний стоимости акций его компаний.

Джефф Безос

По состоянию на 2024 год активы Джеффа Безоса оцениваются примерно в 244 миллиарда долларов (на 67,4 миллиарда больше, чем в прошлом году). Это делает его вторым самым богатым человеком в мире после Илона Маска по состоянию на декабрь 2024 года.

Джефф Безос / Фото Getty Images

Его основные активы включают:

Amazon – Безос остается крупнейшим индивидуальным акционером компании, хотя уже не занимает пост генерального директора. Рост акций Amazon в 2024 году обеспечил значительный прирост его состояния.

Безос остается крупнейшим индивидуальным акционером компании, хотя уже не занимает пост генерального директора. Рост акций Amazon в 2024 году обеспечил значительный прирост его состояния. Blue Origin – космическая компания Безоса, которая активно развивает проекты коммерческих космических путешествий и орбитальной инфраструктуры.

космическая компания Безоса, которая активно развивает проекты коммерческих космических путешествий и орбитальной инфраструктуры. Инвестиции и недвижимость – предприниматель владеет значительным портфелем недвижимости, в частности роскошными особняками в США, а также инвестициями через Bezos Expeditions в компании Airbnb, Twitter (X) и Uber.

предприниматель владеет значительным портфелем недвижимости, в частности роскошными особняками в США, а также инвестициями через Bezos Expeditions в компании Airbnb, Twitter (X) и Uber. The Washington Post – хотя медийный бизнес приносит сравнительно небольшой доход, он является важным для сохранения влияния Безоса на глобальные информационные потоки.

Марк Цукерберг

По состоянию на 2024 год активы Марка Цукерберга, основателя Meta Platforms, оцениваются в 219 миллиардов долларов, что обеспечило ему третье место в рейтинге самых богатых. Его состояние выросло на 90,9 миллиардов долларов в течение года благодаря значительному росту акций Meta.

Марк Цукерберг / Фото Getty Images

Основные источники его доходов:

Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp) – ключевой бизнес Цукерберга, получивший большой импульс благодаря инвестициям в искусственный интеллект и развитие метавселенной. Технологические инновации – акцент на VR и AR-технологиях, которые способствовали росту рыночной стоимости компании.

Ларри Эллисон

По состоянию на 2024 год активы Ларри Эллисона, соучредителя и крупнейшего акционера Oracle, оцениваются в 187 миллиардов долларов, что обеспечивает ему четвертое место в рейтинге. За год его состояние выросло на 73,7 миллиарда долларов благодаря значительному росту стоимости акций Oracle.

Интересно! Компания получила выгоду от развития облачных технологий и искусственного интеллекта, что способствовало повышению ее рыночной капитализации.

Ларри Эллисон / Фото Getty Images

В его активы входят:

Oracle Corporation – Эллисон владеет примерно 42% акций Oracle, что является основным источником его состояния. В начале 2024 года акции компании выросли на 52% благодаря успехам в сфере облачных технологий и расширению бизнеса искусственного интеллекта. Его доля оценивается примерно в $146 миллиардов.

Эллисон владеет примерно 42% акций Oracle, что является основным источником его состояния. В начале 2024 года акции компании выросли на 52% благодаря успехам в сфере облачных технологий и расширению бизнеса искусственного интеллекта. Его доля оценивается примерно в $146 миллиардов. Tesla – Эллисон также имеет значительный пакет акций Tesla, что увеличило его богатство после повышения цены акций производителя электромобилей.

Эллисон также имеет значительный пакет акций Tesla, что увеличило его богатство после повышения цены акций производителя электромобилей. Недвижимость – Эллисон владеет масштабными недвижимыми активами, включая остров Ланай на Гавайях, несколько роскошных особняков в Калифорнии и Флориде, а также другие инвестиции в недвижимость.

Эллисон владеет масштабными недвижимыми активами, включая остров Ланай на Гавайях, несколько роскошных особняков в Калифорнии и Флориде, а также другие инвестиции в недвижимость. Инвестиции – предприниматель активно вкладывает средства в стартапы в области технологий, искусственного интеллекта и биомедицины.

Бернар Арно

В 2024 году состояние Бернара Арно снизилось до 180 миллиардов долларов, что на 27, 7 миллиарда меньше, чем в прошлом году. Это произошло главным образом из-за спада в секторе роскошных товаров, в частности на китайском рынке, который является одним из крупнейших потребителей продукции LVMH.

Важно! Компания, владеющая брендами Louis Vuitton, Dior, Moët & Chandon и другими, почувствовала замедление спроса из-за экономической нестабильности в Китае и изменение потребительских настроений.

Также влияние имел общемировой спад в секторе роскоши: инвесторы отдавали предпочтение технологическим компаниям, что привело к переоценке акций LVMH. Во Франции ужесточение налоговых обязательств для супербогатых лиц также повлияло на стоимость активов Арно.

Бернар Арно / Фото Getty Images

Несмотря на это, LVMH остается лидером в своей отрасли, а Бернар Арно продолжает активно расширять бизнес. Компания инвестировала в расширение рынков, новые магазины в Азии и улучшение онлайн-торговли. Основная стратегия Арно сосредоточена на сохранении уникального статуса брендов LVMH, которые ассоциируются с исключительным качеством и эксклюзивностью.