Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка. Первый вариант этого законопроекта был предложен еще в августе 2023 года.

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Декриминализация порно

Ярослав Железняк рассказал, что зарегистрированная в Раде версия законопроекта о декриминализации порно более консервативная, но после более года дискуссий с Комитетом и рабочей группой удалось достичь компромисса.

И хотя у нас были и эмоциональные баталии, но рад видеть вторым соавтором председателя рабочей группы Владлена Неклюдова и членов правоохранительного Комитета в соавторстве. Спасибо всем 28 депутатам, кто подписал законопроект. Как видите, в перечне есть и либеральные коллеги, и с более консервативными взглядами – но все согласны, что статья должна быть декриминализована,

– написал нардеп.

Железняк отметил, что этим законопроектом нардепы просто меняют статью 301 УК так, чтобы взрослых людей за съемку и распространение видео интимного характера не бросали в тюрьму на 3-5 лет. В то же время уголовная ответственность останется исключительно за:

порно без согласия (порнопомста, deep fake)

экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия)

порно с детьми и распространение среди детей (здесь еще и усиливаем)

В то же время сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми тоже остаются уголовными преступлениями. Поэтому дискуссию по 302 статье УК Украины перенесли на второе чтение.

Также соавтор законопроекта отмечает, что декриминализация – это не "легализация порно", ведь оно легализовано. Украина уже несколько лет получает миллионы налогов с, например, OnlyFans.

"Это – "декриминализация порно". Чтобы людей не бросали в тюрьму за хранение контента или не проводили массовые "тайные закупки" в вебкамерах. И одновременно сейчас по статье 301 вас могут наказать даже за хранение на личном телефоне обнаженных фото", – отмечает Железняк.