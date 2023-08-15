Сейчас в Украине могут наказать любой контент порнографического характера, который человек хранит или продает. В частности, для разоблачения "преступлений" правоохранители иногда даже покупали "интимки".
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Статус порнографии в Украине
На территории Украины запрещено хранить или распространять интимные фото и видео. Это касается в том числе и личных оголенных снимков. За это нарушение лицу грозит уголовное наказание. Депутаты уверены, что некоторые пункты закона криминализируют деяния, не содержащие общественной опасности.
Они же предлагают декриминализировать порнографию и убрать из закона часть "нарушений". Однако некоторые пункты останутся под строгим запретом:
- порно без согласия (порноместь, deep fake)
- экстремальное порно (насилие, зоо- и некрофилия)
- порно с детьми и для детей
В частности, относительно последнего нардепы требуют ужесточения ответственности. Уголовную ответственность за все остальное предлагают убрать. Однако важно, что уголовная ответственность за сутенерство, вовлечение в проституцию и торговлю людьми – это отдельные статьи. Они остаются неизменными в Уголовном кодексе.
Давайте все-таки разгрузим правоохранительные органы от "контрольных закупок" у веб-моделей. Есть для них куча других амбициозных задач даже в рамках расследований нашей ВСК,
– написал Ярослав Железняк.
Кроме этого, в пояснительной записке говорится, что благодаря фото интимного характера удается собирать значительные суммы для помощи ВСУ.
Проблема настоящего закона
- Под правонарушения подпадают деяния людей, которые они считают обыденными. В июле 2023 года в Полтавской области женщину оштрафовали на 34 тысячи за то, что она отправила мужу свои интимные видео.
- Сервис для подписок на контент OnlyFans принес украинскому бюджету 620 тысяч долларов США в виде "Налога на Google". На платформе, в частности, часто публикуют контент интимного характера.
- Для сбора помощи на ВСУ существует движение "ТерОнлифанс" – учредители предлагают делиться интимными снимками за донат. За почти полтора года волонтеры движения собрали около 31,5 миллиона гривен донатов.