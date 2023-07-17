В приговоре Новосанжарского районного суда объяснили, в чем обвинили женщину и за что ей придется заплатить немалый штраф. Как выяснилось, началось все в феврале 2023 года.

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За мастурбацию – немалый штраф

Данные следствия свидетельствуют о том, что сняла процесс мастурбации женщина в феврале в этом году. Жительница Новых Санжаров сняла два видеоролика.

Собственно, свои два интимных видео барышня отправила 19 февраля с помощью мессенджера телеграм. Адресом стал мужчина, с которым она раньше не была знакома.

Впоследствии женщиной заинтересовались правоохранители. Они и обвинили ее не только в изготовлении порнографии, но и распространении соответствующих материалов.

Во время суда женщина признала свою вину. Она также раскаялась за содеянное. Судья признал жительницу Новых Санжар виновной. У нее конфисковали телефон, который считается "орудием преступления". Также она обязана выплатить 34 тысяч гривен штрафа.

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