Правоохранители уже задержали злоумышленника. Теперь ему грозит серьезное лишение свободы.
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Киберполиция разоблачила злоумышленника, распространявшего детскую порнографию
Так, правоохранители задержали мужчину, который создавал и распространял детскую порнографию с участием младшей сестры. Злоумышленник создавал запретный контент с участием своей 11-летней сестры и публиковал материалы на форумах в DarkNet.
Полицейские провели обыски дома у злоумышленника. Они изъяли два мобильных телефона и два ноутбука.
Злоумышленник уже задержан – ему сообщили о подозрении. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Другие подобные случаи в Украине
- Недавно полицейские задержали 35-летнего киевлянина, который развращал несовершеннолетних и продавал детское порно за границу. Как выяснилось, от действий злоумышленника пострадали более двухсот девочек.
- Жителя Киевской области приговорили к 9 годам тюрьмы. Фотограф производил и распространял порнографию, а также вербовал малолетних.
- Полицейский из Полтавы решил, что сексуальной партнершей ему может стать 15-летняя девочка. С ней он познакомился в сети. 14 июня мужчина склонил несовершеннолетнюю к половым отношениям. А 17 июня ГБР сообщило о его задержании.
- Также в Сумах 58-летний местный художник проводил индивидуальные занятия у детей. Однако кроме предоставления образовательной услуги, он также развращал несовершеннолетних.