Вину мужчины в суде доказали ювенальные прокуроры. По данным следствия, фотограф вербовал малолетних детей с целью их эксплуатации в порнографии.

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Изготовил 10 000 фото и видео детской порнографии

Фотограф на протяжении 2013 – 2020 годов работал на праздниках в одном из городов Киевской области. Пользуясь доверием воспитателей, оставался один на один с малолетними девочками.

Он заставлял детей становиться в смоделированные им сексуальные позы и снимал это для сбыта в интернете. За все время мужчина изготовил около 10 тысяч фото и видео файлов детской порнографии,

– сообщили в Офисе Генпрокурора.

Пострадавшие – 43 ребенка Кроме того, доказано, что мужчина, используя уязвимое состояние, вербовал малолетних детей для эксплуатации в порноиндустрии.

За эти услуги он платил девочкам от 100 до 300 гривен. В уголовном производстве установлено 43 потерпевших ребенка,

– отметили в Офисе Генпрокурора.

За совершенное жителю Киевщины назначили 9 лет за решеткой. Также сведения по нему планируют внести Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних.

По ходатайству прокурора у осужденного изъяли численную технику. Оборудование конфисковали в доход государства для нужд Вооруженных Сил Украины.

Организаторов "пьяных вечеринок" в Киеве взяли под стражу

Недавно сеть всколыхнула новость о группе парней, которые в Киеве спаивали девушек и издевались над ними. 2 февраля стало известно, что организаторам "пьяных вечеринок" сообщили о подозрении.

Уже на следующий день Андрея Ярину и Ярослава Домбровского заключили под стражу без права внесения залога. Теперь "блогерам" грозит 7 лет тюрьмы.