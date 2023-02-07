Вину чоловіка в суді довели ювенальні прокурори. За даними слідства, фотограф вербував малолітніх дітей з метою їх експлуатації в порнографії.

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Виготовив 10 000 фото та відео дитячої порнографії

Фотограф упродовж 2013 – 2020 років працював на святах в одному з міст Київської області. Користуючись довірою вихователів, залишався наодинці з малолітніми дівчатками.

Він змушував дітей ставати у змодельовані ним неетичні сексуальні пози та фільмував це для збуту в інтернеті. За весь час чоловік виготовив близько 10 тисяч фото та відео файлів дитячої порнографії,

– повідомили в Офісі Генпрокурора.

Потерпілі – 43 дитини Окрім того, доведено, що чоловік, використовуючи вразливий стан, вербував малолітніх дітей для експлуатації в порноіндустрії.

За ці послуги він платив дівчаткам від 100 до 300 гривень. У кримінальному провадженні встановлено 43 потерпілі дитини,

– зазначили в Офісі Генпрокурора.

За скоєне жителю Київщини призначили 9 років за ґратами. Також відомості щодо нього планують внести Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх осіб.

За клопотанням прокурора, у засудженого вилучили чисельну техніку. Обладнання конфіскували в дохід держави для потреб Збройних Сил України.

Організаторів "п'яних вечірок" у Києві взяли під варту

Нещодавно мережу сколихнула новина про групу хлопців, які в Києві споювали дівчат та знущалися з них. 2 лютого стало відомо, що організаторам "п'яних вечірок" повідомили про підозру.

Вже наступного дня Андрія Ярину та Ярослава Домбровського взяли під варту без права внесення застави. Тепер "блогерам" загрожує 7 років в'язниці.