Правоохоронці вже затримали зловмисника. Тепер йому загрожує серйозне позбавлення волі.

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Кіберполіція викрила зловмисника, який поширював дитячу порнографію

Так, правоохоронці затримали чоловіка, який створював та поширював дитячу порнографію за участю молодшої сестри. Зловмисник створював заборонений контент за участю своєї 11-річної сестри та публікував матеріали на форумах у DarkNet.

Поліцейські провели обшуки вдома у зловмисника. Вони вилучили два мобільні телефони і два ноутбуки.

Зловмисника вже затримали – йому повідомили про підозру. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зверніть увагу! Правопорушнику загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

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