Постраждали дівчатка віком 10 до 17 років. Частина дітей намагалися скоїти самогубство.

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Постраждали понад 200 дівчаток

Навесні 2022-го слідчі отримали інформацію від кіберполіції, невідомий чоловік надсилає порнографічний контент 12-річній киянці та вимагає від неї такі ж фото у відповідь. Правоохоронців одразу направили на розшук кривдника.

Упродовж кількох днів поліцейські встановили особу 35-річного киянина. Під час обшуків з'ясувалося, що це був далеко не єдиний епізод злочину.

Ми виявили та вилучили більше, ніж 4 терабайти дитячого порнографічного контенту на комп'ютері та флеш-носіях чоловіка. При подальшому відпрацюванні встановили 181 епізод його злочинної діяльності та понад 200 дівчаток віком від 10-ти до 17-ти років як з України, так і з іноземних країн, які потерпіли від дій фігуранта,

– зазначив старший слідчий Дмитро Федорко.

Розбещував дітей і продавав порно / Фото поліції

Частина постраждалих намагалися скоїти самогубство

Чоловік знаходив дівчаток у соцмережах. Там видавав себе за їхніх однолітків, спілкувався на сексуальні теми.

Виманював фотографії шляхом обману, підкупом, шантажем та погрозами вбивством чи зґвалтуванням. Окрім того, за деякими школярками навіть слідкував по дорозі зі школи додому у реальному житті. Дитячу порнографію він продавав за кордон та протягом тривалого часу такої діяльності отримав мільйонні прибутки,

– розповіли в поліції.

Додали, що вже встановили одного з постійних іноземних "клієнтів", який купував у зловмисника дитячий порноконтент та двох його спільників. До речі, серед них громадянин Росії.

Зверніть увагу! Поліцейські розшукали та опитали 15 дівчаток з різних областей України, які потерпіли від дій фігуранта. Деякі з них зізнались, що намагалися вчинити самогубство, адже не витримували психологічного тиску, погроз та шантажу від зловмисника.

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Яка відповідальність загрожує

Поліцейські зібрали доказову базу злочинних дій чоловіка. Йому вже оголосили про підозри у скоєнні злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України. Зокрема, статтями:

"Розбещення неповнолітніх",

"Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів",

"Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження".

Обвинувальний акт вже скерували до суду. Киянину загрожує до 15 років в'язниці.